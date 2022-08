Calciomercato Monza, Berlusconi corre ai ripari: colpo dal Milan

Dopo un pessimo inizio di stagione il Monza di Berlusconi e Galliani corre ai ripari: obiettivo un calciatore in uscita dal Milan.

C’era grande attesa attorno al Monza. In primis per il ritorno in massima serie del duo Berlusconi e Galliani, ma anche tanta curiosità attorno ad una squadra che per la prima volta si affacciava in massima serie.

Il presidente Berlusconi ha quindi dato mandato al fido Galliani di non badare a spese per la prima del Monza in Serie A. Sono arrivato giocatori di ottimo livelli con un mercato, per una neopromossa, decisamente impegnativo. Purtroppo però al momento i risultati in campo non sorridono, con gli uomini di Stroppa che hanno collezionato tre sconfitte in altrettante uscite.

Ecco quindi che la società è intenzionata a fare qualche altro movimento sul mercato. Uno dei nomi in ballo è quello dello juventino Rovella, che potrebbe arrivare in prestito. Non solo. Nelle ultime ore infatti Berlusconi sta pensando ad un calciatore del suo ex club, il Milan, da tesserare: Bakayoko.

Monza, se Bakayoko si libera dal Milan è l’obiettivo numero uno

Come riporta la redazione di TWM in queste ore è previsto un incontro tra il Milan e gli agenti del calciatore. Bakayoko non rientra da tempo nei piani di Pioli. Il classe ’94 ivoriani ha infatti collezionato solo 14 presenze la scorsa stagione. Quest’anno invece ancora zero minuti in questo avvio di campionato.

Ecco quindi che la cessione è un’ipotesi concreta. Qualora agenti e rossoneri trovassero la quadra della situazione, il Monza potrebbe approfittarne. Dopo una stagione decisamente opaca e zero prospettive di giocare dalla parti di San Siro, Bakayoko potrebbe prendere in considerazione il progetto Monza nel quale avrebbe certamente maggiore centralità.