Napoli, Navas ancora bloccato: niente accordo tra il portiere e il PSG

Dopo i tanti acquisti delle ultime settimane, il Napoli sta riscontrando qualche problema per prendere Navas dal PSG.

Il Napoli ha pareggiato ieri sera 0-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli azzurri hanno sofferto il pressing dei toscani, ma hanno avuto comunque le due migliori del match con Lozano e con Raspadori.

Dopo il match contro i toscani, gli azzurri sfideranno mercoledì sera al Maradona il Lecce neopromosso di Marco Baroni. Tuttavia in casa partenopea c’è ancora il calciomercato sotto la luce dei riflettori.

Il Napoli, infatti, è ancora al centro di tante trattative di mercato: dalla suggestione di Cristiano Ronaldo, passando per la cessione di Fabian Ruiz al PSG, alla trattativa per portare in maglia azzurra Keylor Navas. Proprio sull’estremo difensore costaricano ci sono degli aggiornamenti da parte della nostra redazione.

Napoli, ancora nessun accordo tra Keylor Navas ed il PSG sulla buonuscita

Secondo quanto riportato da ‘SerieANews.com’, infatti, la trattativa per l’ex Real Madrid si è fatta più complicata, considerando che l’intesa tra il costaricano ed il PSG sulla buonuscita (la quale coprirebbe gran parte dell’ingaggio che spetta al giocatore fino al 2024) non è stata ancora raggiunta.

Aurelio De Laurentiis, intanto, ha pronto un biennale (magari con opzione) per l’estremo difensore costaricano. Il Napoli, quindi, attende, ma la deadline del 31 agosto è sempre più vicina. Se per il costaricano bisogna ancora aspettare, per il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG è tutto fatto. Lo spagnolo, infatti, domani effettuerà le visite mediche di rito.