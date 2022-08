Roma, non solo Belotti: comunicato ufficiale, operazione definita

Roma molto attiva in queste ultime giornate di calciomercato. Non solo Belotti è infatti stata chiusa un’altra operazione.

La Roma ha recentemente chiuso il colpo Belotti. L’ex attaccante del Torino, a lungo seguito dai giallorossi in questo mercato, ha finalmente firmato il contratto che lo legherà al club capitolino.

Per Mourinho si tratta di un ottimo colpo, che va a rinforzare un reparto offensivo che già aveva visto l’innesto di Dybala. La Roma si è mossa molto, sfruttando, con Belotti, Dybala, ma anche Matic molto il mercato dei parametro zero, alzando il tasso di qualità ed esperienza a disposizione del tecnico.

Accanto ai colpi in entrata però la dirigenza si sta muovendo anche in uscita. E’ infatti da poco stato ceduto Felix Afena-Gyan alla Cremonese. Un colpo che da diversi giorni era nell’aria. Ma oggi il giocatore ha voluto ringraziare il suo ormai ex club con una lettera indirizzata ai tifosi e all’ex allenatore José Mourinho.

Roma, Afena-Gyan ringrazia Mourinho: “Ha cambiato totalmente la mia vita.”

Il ghanese classe 1993 lascia la Roma dopo aver collezionato 17 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. Afena-Gyan ha voluto ringraziare i suoi ex tifosi e la sua ex società con una lettera: “Sono grato alla Roma, alla società, allo staff e ai tifosi per tutto quello che hanno fatto per me, per il supporto ricevuto in questo anno e mezzo.”

Poi un ringraziamento particolare a José Mourinho, tecnico che lo ha lanciato in prima squadra, e Alberto De Rossi, tecnico della Primavera: “Il mio massimo ringraziamento va all’uomo che mi ha cambiato la vita, mister Mourinho. Ma anche a mister De Rossi, sotto la cui ala sono cresciuto in questi anni. Ringrazio profondamente per ogni momento vissuto insieme, è stato un onore indossare questa maglia.”