Roma, Lotito mette in difficoltà Mourinho: operazione a sorpresa

La Roma contava di chiudere presto un’operazione ma la Lazio rischia di far saltare tutto: brutta notizia per il tecnico Mourinho.

L’ingaggio di Andrea Belotti è stato ufficializzato mentre Mady Camara, salvo sorprese, sbarcherà in Italia nella giornata odierna. Per la Roma quello del centrocampista (preso dall’Olympiakos in prestito oneroso da 1.2 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni) rappresenta l’ultimo colpo in entrata. Da qui fino alle ore 20 di giovedì il club si concentrerà esclusivamente sulle uscite, in modo tale da far respirare il bilancio e tagliare gli epurati.

La lista dei giocatori ritenuti sacrificabili dal José Mourinho comprende numerosi nomi, tra cui quello di Justin Kluivert. L’olandese piace molto al Fulham tuttavia la trattativa, da ormai diversi giorni, è finita su un binario morto. Il motivo è da ricercare nel fatto che i capitolini, per farlo partire a titolo definitivo, chiedono almeno 10 milioni. Troppo per gli inglesi, intenzionati a spendere una cifra inferiore.

In stallo anche il trasferimento di Eldor Shomurodov per il quale si era fatto avanti il Bologna. I contatti tra le parti sono andati avanti ma manca l’intesa in merito alla formula. I giallorossi, in occasione degli ultimi meeting andati in scena, si sono detti disponibili a cederlo in prestito ma intendono inserire nell’operazione l’obbligo di riscatto a 14 milioni. In lista di sbarco c’è pure Amadou Diawara, che da tempo non rientra più nei piani del tecnico portoghese.

Roma, si allontana la cessione di Diawara: cosa sta accadendo

Il centrocampista nell’ultima stagione ha collezionato appena 8 presenze, l’ultima delle quali avvenuta nella gara di campionato contro lo Spezia datata 13 dicembre 2021. La Roma ha cercato più volte di trovargli una nuova sistemazione, senza però riuscire mai nell’intento. Negli ultimi giorni il Lecce aveva mostrato interesse nei suoi confronti ma il colpo è destinato a restare sulla carta.

I salentini infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, hanno virato su Akpa Akpro della Lazio ritenendo insostenibile lo stipendio percepito a Roma da Diawara (intorno ai 2.5 milioni). La sua uscita si allontana quindi. Al direttore generale Tiago Pinto il compito di individuare una soluzione last-minute in grado di accontentare tutte le parti in causa.