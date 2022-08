Non solo Lukaku: l’Inter vince prima del derby, ma occhio all’allarme

Vittoria dell’Inter sulla Cremonese, ma Simone Inzaghi deve fare i conti con una situazione scomoda, oltre l’assenza di Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku ha dato forfait alla sfida dell’Inter contro la Cremonese e salterà anche il derby del fine settimana contro il Milan, a causa dell’infortunio che sta smaltendo. Il belga si è fermato per una distrazione dei flessori della coscia sinistra, per cui la squadra non potrà contare sul suo apporto per un tempo ancora da valutare, ma che lo vede fuori anche in Champions League contro il Bayern Monaco.

Un problema non da poco per mister Inzaghi, che però sa di poter contare anche su altri uomini gol, come ha dimostrato Correa durante la sfida odierna.

Tuttavia, bisogna monitorare le tante situazioni che possono ancora modificare l’organico a disposizione e quindi far ricalcolare le idee al mister, come la cessione di Gosens.

Inter, Gosens può partire: le parole di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, al termine della sfida vinta contro la Cremonese, Inzaghi ha dichiarato: “Affronteremo tanti match, ma stiamo crescendo e migliorerà anche la condizione. Gosens? Non so nulla. Sono preoccupato solo perché ci manca un difensore centrale e giocheremo ogni due giorni a mezzo. Ho riferito a chi di dovere che mi manca un centrale, serve fare qualcosa. La società sa tutto, abbiamo bisogno di aggiungere un difensore”.

Per Robin Gosens emissari del Bayer Leverkusen sarebbero giunti a Milano per discutere con l’Inter circa un’offerta da 2 milioni di euro per il prestito del difensore, con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro secondo alcune condizioni. Tuttavia, pare che mister Inzaghi sia più interessato a capire cosa accadrà con Francesco Acerbi. L’accordo è bloccato probabilmente a causa dell’ingaggio del difensore della Lazio, che la società vorrebbe più basso. Le ore sono contate per la conclusione della trattativa e mister Inzaghi è in pressing costante.