Quarta giornata di Serie A che entra nel vivo. A San Siro, l’Inter ospita la Cremonese e punta a reagire in questo martedì di campionato.

La sconfitta con la Lazio brucia ancora, ma adesso l’Inter vuole rialzare la testa e inviare un segnale forte al campionato. Certo, l’infortunio di Lukaku (che rientrerà per ottobre) non aiuta certo la formazione di Inzaghi, che però ha le idee chiare: tornare a vincere e a farlo in maniera convincente.

Dinanzi, ci sarà la Cremonese di Alvini: una squadra non certo morbida, come Fiorentina e Roma hanno testato tra le proprie mura. I grigiorossi sono una squadra ostica, che sa come mettere in difficoltà anche le più attrezzate del nostro campionato. Inter inclusa.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.