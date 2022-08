Juve, bocciatura e cessione: addio dopo meno di un anno, spunta l’ipotesi

La Juve si prepara alla sfida contro lo Spezia: la formazione appare pronta, ennesima bocciatura per un top player. L’addio è vicino.

Le prove generali, in vista della prossima sfida di campionato. La Juventus, reduce dai due pareggi consecutivi contro la Sampdoria e la Roma, stamattina si è ritrovata alla Continassa al fine di continuare a preparare al meglio la gara che domani la vedrà affrontare in casa lo Spezia. Diversi ancora i dubbi di formazione per il tecnico Massimiliano Allegri che, nell’occasione, dovrà fare a meno di diversi elementi ancora ai box.

È il caso, ad esempio, di Paul Pogba e di Adrien Rabiot. L’ex Manchester United, fermo a causa dell’infortunio rimediato al ginocchio durante la preparazione estiva, tornerà a disposizione soltanto a settembre inoltrato. Il secondo, invece, ha ormai quasi del tutto smaltito il problema di tipo muscolare rimediato nell’ultimo turno ma non verrà rischiato. Possibile che rientri sabato nella trasferta di Firenze.

A centrocampo, quindi, le opzioni sono ridotte al minimo. Manuel Locatelli è già certo di un posto mentre le altre due maglie, salvo sorprese, dovrebbero andare a Weston McKennie e a Fabio Miretti che ha ben impressionato l’ambiente fin qui. Soltanto panchina ed ennesima bocciatura in vista per Denis Zakaria il quale entro giovedì, a sorpresa, potrebbe anche abbandonare Torino.

Juve, si valuta la cessione di Zakaria: un club francese si è fatto avanti

Lo svizzero, acquistato lo scorso 31 gennaio dal Borussia Mönchengladbach, non ha convinto del tutto ed è scivolato progressivamente indietro nelle gerarchie dell’allenatore bianconero. A confermarlo sono i dati: per il centrocampista, in questo primo scorcio di stagione, appena 122 minuti trascorsi in campo e due esclusioni dalla formazione titolare. La Juventus, nonostante il contratto in essere fino al 2026 a 3 milioni netti all’anno, non lo ritiene incedibile. Anzi.

Tutto, però, dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno entro la conclusione del mercato. Il Monaco, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ha mostrato un interessamento concreto nei giorni scorsi ed ora sta valutando l’idea di farsi avanti in maniera ufficiale. La Vecchia Signora, intanto, ha già esposto il prezzo in vetrina: 20 milioni. L’avventura italiana di Zakaria, dopo appena 7 mesi, appare già capolinea.