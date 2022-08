Cessioni Juve, doppio addio a sorpresa: incasso da 40 milioni

Le cessioni della Juve potrebbero smuovere anche il mercato in entrata dei bianconeri. Sfumato l’addio di Rabiot, Cherubini e Arrivabene potrebbero concentrare le loro attenzioni su due possibili addii a sorpresa

Quali saranno le nuove strategie della Juventus in vista degli ultimi 9 giorni di calciomercato? Sfumato l’addio di Rabiot, il club bianconero sarebbero pronto a sacrificare Zakaria per cercare di fare cassa e far posto a Paredes.

Il centrocampista svizzero ha una valutazione di circa 18-20 milioni di euro. Il Monaco avrebbe già chiesto informazioni su di lui e non è escluso che Allegri dica sì al suo sacrificio pur di arrivare a Paredes entro pochi giorni. Più defilato il possibile addio di McKennie, il quale resterà a Torino.

18-20 milioni dalla cessione di Zakaria per far cassa e puntare con forte decisione sull’arrivo di Paredes. Il PSG sarebbe pronto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. 25 milioni la richiesta del club parigino: sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni.

Cessioni Juve, anche Kean verso l’addio? Il nuovo retroscena

Non solo Zakaria: la Juventus potrebbe aprire concretamente anche alla cessione di Kean. L’attaccante bianconero potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Kean piace a diverse squadre di Premier League, ma attenzione anche al PSG. Non è escluso che Kean possa rimanere alla Juventus a prescindere dall’arrivo di un nuovo vice Vlahovic.

Cherubini e Arrivabene valuteranno il da farsi. La dirigenza bianconera vorrebbe incassare circa 40 milioni dalla doppia cessione firmata Zakaria-Kean. Sono attese novità nel corso della prossima settimane. Il calciomercato è pronto a entrare nella settimana più importante dell’intera sessione.