Salti di gioia per Allegri: Juventus, la notizia è una vera manna

Max Allegri può sorridere: la Juventus gli consegnerà un ultimo calciatore, prima della chiusura della sessione estiva di trasferimenti.

Settimane di tira e molla per trovare l’accordo in merito al diritto/obbligo di riscatto nonché giorni necessari per definire cessioni prima di entrate, ma poi la Juventus è riuscita a trovare l’accordo per Leandro Paredes col PSG.

La società francese ha ufficializzato l’arrivo di Fabian Ruiz dal Napoli a titolo definitivo. Il centrocampista spagnolo occuperà una casella a metà campo, lasciata libera proprio dall’argentino, che pensa ormai alla sua nuova squadra da diversi giorni.

Lo stesso tecnico del PSG, Christophe Galtier, quest’oggi non l’ha inserito nella lista convocati per la sfida contro il Tolosa, affermando dinanzi alla stampa l’accordo tra il giocatore e i bianconeri.

Juventus, ecco Paredes: domani sarà a Torino, i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘SKY Sport’, la Juventus ha definito i dettagli col PSG proprio in queste ore. Il centrocampista arriverà in prestito con diritto di riscatto, come i bianconeri richiedevano. Tuttavia, l’accordo diventerà obbligo di riscatto al verificarsi si determinate condizioni. La cifra stabilita è di 15 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. Probabilmente Leandro Paredes svolgerà le visite mediche a Parigi nella giornata di domani. Dopodiché, prenderà un volo per l’Italia e in tarda serata sarà accolto a Torino.

Le parti hanno lavorato senza sosta alla miglior formula, poiché i parigini insistevano per l’obbligo d’acquisto da parte dei bianconeri. La Juventus lo rispetterà, ma soltanto se le prestazioni di Paredes raggiungeranno numericamente degli obiettivi che le parti hanno stabilito. Il centrocampista firmerà fino al 2026, con l’idea di mettersi quanto prima a disposizione per non perdere continuità e centralità per l’obiettivo ad oggi fondamentale: prendere parte da protagonista ai Mondiali di Qatar 2022 con l’Argentina.