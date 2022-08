Milan, Maldini spinge per lasciare andare il rossonero: doppia pista

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. Paolo Maldini sta lavorando ad una cessione importante, ci sono due soluzioni.

Saranno ultime ore di calciomercato molto intense. Le big di Serie A hanno sistemato larga parte delle proprie rose, con arrivi e cessioni che in alcuni casi hanno cambiato nettamente il volto delle squadre. In casa Milan, ad esempio, molto è stato fatto in virtù di una strategia di mercato volta a valorizzare i giovani, puntare su talenti che non richiedessero un dispendio economico importante. Il tutto per cercare di costruire una squadra in grado di vincere ancora, di ripetere l’impresa dello scorso anno.

Vincere è difficile, rifarlo lo è ancora di più. Ne è consapevole anche Stefano Pioli, che in queste ore si trova anche a gestire una rosa fatta di tanti giovani, ma anche con qualche elemento che non rientra nel progetto tecnico. Tra questi c’è Tiemouè Bakayoko, arrivato lo scorso anno dal Chelsea addirittura con la formula del prestito biennale.

Milan, Maldini deve liberarsi di Bakayoko: doppia pista

Un’operazione che ad oggi ha reso tremendamente insoddisfatti i dirigenti rossoneri, che si aspettavano molto di più dal giocatore francese. Ad oggi il suo rendimento in casa rossonera è stato scarso, al punto da spingere Maldini a tentare di liberarsi del giocatore. Di fatto, come riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, ci sono due piste praticabili.

La prima porta alla sospensione del prestito, con il ritorno di Bakayoko a Londra. C’è, però, anche una squadra di Serie A che sembra fortemente interessata al giocatore. Il Monza di Galliani e Berlusconi, infatti, ha messo nel mirino il 28enne di proprietà del Chelsea. Una situazione in divenire e che potrebbe ovviamente aiutare il Milan nella cessione del centrocampista.