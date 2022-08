Roma, fugge via da Mourinho: “Ha accettato l’offerta”

Movimento in uscita per la Roma di José Mourinho, il calciatore ha deciso di accettare l’offerta e lasciare la capitale.

La Roma in questi ultimi giorni di mercato si sta mostrando molto attiva. In avanti è arrivato il Gallo Belotti, svincolato dal Torino. Ennesimo colpo a parametro zero in un’annata in cui, senza costo del cartellino, sono arrivati anche Dybala e Matic.

Movimenti però anche nell’altro senso. Se da un lato la Roma ha infatti acquistato giocatori i qualità e funzionali ai desideri di Mourinho, dall’altro lato ha comunque cercato di operare sul mercato in uscita nell’ottica di sfoltire la rosa. Anche a costo di qualche sacrificio, come nel caso del giovane Afena–Gyan che si è accasato alla Cremonese.

Nelle ultime ore un altro movimento in uscita ha contraddistinto il calciomercato giallorosso. Amadou Diawara ha infatti accettato l’offerta dell’Anderlecht. Il collega Niccolò Schira annuncia l’affare con un tweet: “Accordo trovato! Diawara ha accettato l’offerta dell’Anderlecht.

Roma, addio Diawara: l’ex Napoli vola in Belgio

Amadou Diawara era ormai fuori dai piani tecnici di Mourinho e il suo trasferimento in Belgio rappresenta un’opportunità per rilanciare una carriera che altrimenti poteva essere impantanata. Diawara è arrivato a Roma dal Napoli nel 2019, nell’ambito dell’operazione che portò Kostas Manolas all’ombra del Vesuvio.

Con la maglia giallorossa Diawara ha collezionato 66 presenze segnando due reti. La maggior parte delle presenze sono però state spalmate nei primi due anni, dove è riuscito a giocare con continuità. Con l’arrivo di Mourinho in panchina, Diawara è progressivamente finito ai margini della rosa, tanto da aver collezionato, in tutta la scorsa stagione solo 8 apparizioni. Ecco quindi che l’addio ai giallorossi potrebbe essere per lui la migliore soluzione per rilanciare la sua carriera.