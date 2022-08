Salernitana, rinforzo per il settore giovanile: arriva Fois dal Cagliari

Un ottimo rinforzo per il settore giovanile della Salernitana che dimostra l’accortezza dei collaboratori nell’ingaggiare un giovane talento

La Salernitana ha trovato un nuovo rinforzo per il proprio settore giovanile, concentrandosi sull’ingaggio di un giovane talento classe 2008. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SerieANews.com, i dirigenti del settore giovanile granata hanno chiuso l’acquisto di Andrea Fois dal Cagliari. E’ in grado di giocare come seconda punta e all’occorrenza esterno offensivo, di piede mancino finissimo, capace di giocate interessanti in zona gol. L’operazione, curata dall’agente e intermediario Daniele Pinna, dovrebbe chiudersi nella giornata di domani.

Fois è un colpo molto interessante per la Salernitana, per il quale vanno dati grandi meriti ai collaboratori di Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile granata. L’attaccante, come spesso capita, riesce sia a partire da destra per poi entrare dentro il colpo e dare sfogo al suo mancino, sia giocare il pallone da sinistra chiudendo con l’assist per il compagno. Osservazione e lungimiranza da parte dei dirigenti granata per questo ragazzo classe 2008 che, come tutti quelli della sua età, ha il sogno di arrivare in Serie A partendo dall’Under 15.

Il settore giovanile della Salernitana lo scorso anno era in difficoltà, c’erano anche meno squadre. L’arrivo di Colantuono ha permesso al club granata di rivoluzionare tutti i reparti. Sono arrivate figure di spicco che verranno presentate nei prossimi giorni e soprattutto permetteranno di dare delle basi forti alla società. Partendo dai giovanissimi regionali fino alla formazione Primavera, l’obiettivo della Salernitana sarà quello di sfruttare le potenzialità di queste figure di rilievo per portare grandi risultati e soprattutto la valorizzazione dei giovani.