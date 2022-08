Calciomercato Inter, incontro per la cessione: che incasso per Marotta

L’Inter è pronta a chiudere il colpo in uscita. Marotta vuole cogliere al volo l’occasione, i club già sono in trattativa

Che il mercato dell’Inter avesse bisogno di qualche movimento in uscita non era certo un mistero. Dopo l’addio dei baby Casadei, in casa nerazzurra continuano le preoccupazioni attorno a Milan Skriniar.

Secondo molti sarà lui il pezzo pregiato che Marotta dovrà lasciar andare. I tifosi logicamente sono terrorizzati dall’idea di perdere il forte difensore e sperano che le sirena del PSG non si facciano più insistenti in questi ultimi concitati giorni di mercato. Nel frattempo però Marotta avrebbe imbastito un’altra cessione che non riguarda Skriniar.

Stando a quanto riporta Sky Sport infatti, Inter e Bayer Leverkusen starebbero parlando per una cessione di Gosens. L’ex Atalanta, arrivato giusto a gennaio all’Inter, sarebbe quindi già pronto a lasciare Milano. L’offerta da parte del club tedesco è un prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni.

Inter, l’avventura di Gosens in nerazzurro potrebbe già finire

Soltanto mezza stagione in maglia Inter e per il terzino tedesco ex Atalanta potrebbe già esserci l’addio. Il Bayer Leverkusen, come dimostra la cifra e la formula del trasferimento è pesantemente interessata al calciatore. Anche l’Inter dall’altro lato non vedrebbe certamente in malo modo un addio di Gosens.

Arrivato dal club bergamasco per una cifra attorno ai 15 milioni, Gosens fino a questo momento ha collezionato, tra il finale della scorsa stagione e l’inizio di questa stagione, soltanto 12 presenze condite da una sola rete. Complice anche un’infortunio che lo ha limitato nelle prime settimane della suo avventura a San Siro, Gosens in questa stagione stava iniziando ad assaporare un maggior minutaggio. L’offerta del Bayer però potrebbe cambiare tutto e Gosens potrebbe già partite nei prossimi giorni.