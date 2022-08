Juventus-Spezia, la tripla mossa a sorpresa di Allegri: le ultime novità

La sfida tra Juventus-Spezia si prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime ore. Bianconeri a caccia di conferme dopo il pareggio contro la Roma. Gli uomini di Allegri saranno chiamati alla vittoria per evitare di perdere il treno delle capoliste

Dopo la sfida contro la Roma, la Juventus si prepara al match della 4^ giornata contro lo Spezia. Allegri confermerà il 4-3-3, ma attenzione alle possibili novità dal 1′. In difesa agiranno Bremer-Danilo al centro, in dubbio il recupero di Bonucci.

A destra ci sarà spazio per De Sciglio, mentre Zakaria potrebbe prendere il posto di Rabiot, leggermente acciaccato dopo il match contro i giallorossi. Il centrocampista francese ha riportato solo dei crampi, ma Allegri dovrebbe tenerlo a riposo in questa 4^ giornata.

Detto questo, confermato da 1′ anche Miretti: potrebbe essere questa la novità di Allegri. Il tecnico bianconero, di fatto, non escluderà il giovane centrocampista classe 2003 dalla formazione titolare e gli darà continuità anche contro lo Spezia. In attacco possibile chance per Milik dal 1′.

Juventus-Spezia, le formazioni: Milik insidia Vlahovic

Come accennato, non è escluso che Allegri possa decidere di concedere un turno di riposo a Vlahovic in vista della trasferta di Firenze. Milik potrebbe prendere il posto dell’attaccante serbo, ma non è escluso che il tecnico bianconero possa optare per il 4-4-2 con Milik al fianco di Vlahovic dal primo minuto. In caso contrario saranno confermati Cuadrado e Kostic sugli esterni con Vlahovic unica punta. Ecco le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (4-3-3): Szczensy; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Nikolaou, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Bastoni S, Reca; Agudelo, Nzola. All. Gotti.