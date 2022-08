Doccia gelata per Juric: Torino, arriva la batosta improvvisa

Per Ivan Juric giunge un’inaspettata brutta notizia per ciò che riguarda il suo Torino. È già tempo di correre ai ripari.

Non è stata una partita di campionato a fermare il giocatore, bensì l’ultimo allenamento con i compagni di squadra. Si tratta di Wilfried Singo, difensore del Torino. L’ivoriano si è infortunato mentre era a lavoro con il gruppo, come fa sapere la società attraverso un comunicato ufficiale.

“Terapie per Miranchuk e per Singo causa sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno”, scrive la società, chiarendo che al momento è difficile pronosticare i tempi di recupero.

Uno stop del quale la squadra di Juric rischia di risentire molto, considerato che gli impegni di campionato sono molti e ravvicinati tra di loro, per cui sarebbe necessaria la partecipazione di tutta la rosa al completo.

Torino, si ferma Singo: i tempi di recupero dall’infortunio

Chiaramente Singo non potrà prendere parte al match di campionato in calendario contro l’Atalanta, ma l’esterno potrebbe restare fermo fino alla settima giornata di Serie A. Ciò significa che Juric rischia di averlo a disposizione soltanto a fine settembre, dopo la sosta del campionato per gli impegni con le Nazionali.

Nei prossimi giorni la situazione del giocatore sarà approfondita con specifici esami, che chiariranno l’entità dell’infortunio. Soltanto in seguito alla sfida contro la Cremonese si era espresso Singo ai microfoni di ‘SKY’, mostrandosi carico per la ripresa post ultimo infortunio: “L’operazione è andata bene, non sono al 100% anche se mi sento bene. Devo lavorare molto”. Per il difensore classe 2000 il lavoro pare proprio raddoppiato.