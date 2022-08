Icardi, ennesimo ribaltone: due club a sorpresa se lo contendono

Mauro Icardi è fuori dai piani del PSG per la stagione appena iniziata e cerca squadra: spuntano due contendenti a sorpresa per lui.

Fino a soli tre anni fa il nome di Mauro Icardi era uno dei più chiacchierati durante ogni sessione di calciomercato. Logico, considerando che l’argentino allora in forza all’Inter era ufficialmente riconosciuto come uno dei più forti centravanti d’area al mondo, desiderio segreto di numerosi grandi club. Oggi, però, la situazione è drasticamente cambiata.

Dopo essere entrato in rotta con il club e la tifoseria di cui era idolo assoluto, Maurito ha infatti lasciato l’Italia e Milano per abbracciare il PSG. Dove in effetti è riuscito a conquistare i titoli sempre inseguiti in nerazzurro – 2 Ligue 1, 2 Coppe di Francia, 2 Supercoppe francesi e una Coppa di Lega – ma tutt’altro che da protagonista.

Anzi, quasi da comparsa: 38 gol in 92 presenze, numeri spalmati in 3 stagioni, non sono mai bastati a Icardi per conquistare un posto da titolare in una squadra che ha sempre potuto contare su un gran numero di campioni soprattutto nel reparto offensivo.

Chiuso dai vari Neymar, Mbappé e Messi, l’argentino è rimasto sempre ai margini della rosa. Una riserva di lusso, almeno fino all’arrivo in panchina di Cristophe Galtier, che ha fatto chiaramente intendere di non puntare su di lui. Una situazione che lo ha costretto a cercare una nuova sistemazione.

Icardi verso la Turchia: duello Fenerbahce-Galatasaray

Chiaro che dopo 3 anni trascorsi in naftalina le quotazioni di Maurito non siano più quelle di un tempo. Si è vociferato di un’interesse del Real Madrid, che voleva un attaccante di scorta per Benzema, ma quello più concreto è sembrato quello del Monza neopromosso in Serie A.

È tuttavia difficile che rivedremo a breve Icardi in Serie A. Secondo L’Equipe, infatti, il centravanti argentino sarebbe pronto a diventare una delle stelle della Super Lig turca, con due grandi squadre pronte a contendersi la sua firma: il Galatasaray, che da giorni cerca di definire la trattativa con il PSG, e il Fenerbahce che fiutato l’affare sta tentando il sorpasso.

Vedremo nei prossimi giorni come andranno avanti le trattative, ma una cosa è certa: i giorni in cui Icardi gonfiava la rete in Serie A ed era il sogno di tanti top club sembrano oggi più che mai lontanissimi.