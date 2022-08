Juventus stellare, l’hanno preso: il colpo fa esultare Allegri

Calciomercato Juventus, l’affare tanto atteso adesso è stato portato a compimento dalla società bianconera: c’è il comunicato.

Il centrocampo della Juventus, così come comunicato dalla stessa società bianconera, si arricchisce. L’affare tanto voluto da Massimiliano Allegri ora è arrivato alla sua conclusione. Con un esito più che positivo. C’è anche il comunicato che rende tutto ufficiale.

Il centrocampo della Juventus si arricchisce con un ulteriore, importante, tassello. Ora è tutto vero e come comunicato in via ufficiale dal club è arrivato anche Leandro Paredes. Prima a riferire del futuro del centrocampista è stato il PSG, dando l’ufficialità della sua partenza.

Dopodiché a parlarne è stata la Juventus, ovvero il club dove Paredes approda dopo una lunga trattativa. Il giocatore vuole trovare minuti di gioco e Allegri non vede l’ora di potersi servire delle sue qualità calcistiche. Ecco quindi il comunicato ufficiale.

Calciomercato Juventus, ora è ufficiale: Leandro Paredes è un nuovo giocatore bianconero

Come riferito dalla Juventus, tramite i propri canali ufficiali: “Il roster dei centrocampisti bianconeri si arricchisce: Leandro Paredes è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’argentino – si sottolinea – arriva in prestito dal PSG“

“La Juventus Football Club S.p.A. – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Paredes”.

“L’accordo prevede – come sottolineato dalla società bianconera – l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023″. La Juve, infine, può decidere: “Di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti”. Colpo raggiunto dalla società che ora può vantare un centrocampo con nomi importanti. Da capire resta come Allegri schiererà i presenti in rosa.