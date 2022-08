“È un nuovo giocatore della Cremonese”: che colpo di Arvedi, è ufficiale

Impegnata nella corsa per una salvezza che sembra molto difficile la Cremonese chiude un colpo in entrata che certo risolleverà l’ambiente.

Con ancora nell’aria l’ovvio entusiasmo per un ritorno in Serie A atteso per 26 lunghi anni, la Cremonese si è ritrovata improvvisamente a dover fare i conti con la dura realtà nelle prime uscite di campionato. I grigio-rossi sono caduti contro Fiorentina, Roma, Torino e Inter e oggi occupano l’ultimo posto in classifica a quota zero punti.

La squadra guidata da mister Max Alvini ha dato anche l’impressione di giocarsela, a tratti, ma è sembrata oggettivamente troppo fragile. Lo spirito della scorsa stagione, quando la Cremonese si ritrovò a lottare per la promozione e poi a ottenerla, deve essere ritrovato. E dopo un calciomercato comunque scoppiettante, è arrivato un acquisto che potrebbe contribuire a riportare entusiasmo.

Parliamo di Marco Carnesecchi, portiere titolare la scorsa stagione agli ordini di Fabio Pecchia e tornato poi in estate all’Atalanta, che ne detiene il cartellino e ha valutato a lungo diverse offerte per lui. Il classe 2000 riminese era nel mirino di numerosi club, ma evidentemente le proposte arrivate a Bergamo non sono state ritenute idonee.

Cremonese, ufficiale il ritorno di Carnesecchi

Ecco così, a poco più di 24 ore dalla chiusura delle trattative, il ritorno a Cremona. Dove Carnesecchi sarà indisponibile almeno fino a metà ottobre dopo l’intervento di artroscopia alla spalla dello scorso 15 giugno resosi necessario a causa di un infortunio.

Soltanto a ridosso della pausa per i Mondiali di Qatar 2022, se non immediatamente dopo, Carnesecchi sarà dunque a disposizione di Alvini. Che dovrà valutarlo e scegliere il titolare tra lui e Radu, che proprio nei giorni scorsi aveva definito la Cremonese “squadra ideale per crescere”.

Titolare nell’Under 21 azzurra, Carnesecchi dovrà darsi da fare contro un collega più esperto per ritagliarsi un posto al sole. Vedremo cosa succederà, ma certo il ritorno di un eroe della promozione non potrà che far tornare il sorriso ai tifosi grigio-rossi.