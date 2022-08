“Accordo trovato in poche ore”: Milan, che colpo last minute di Maldini

Il Milan chiude in fretta la trattativa di calciomercato, in seguito ai problemi fisici accusati da Florenzi contro il Sassuolo.

La gara di Serie A di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha portato al Milan dei risvolti severi e negativi. Al di là del pareggio a reti bianche, gli ultimi minuti del match i rossoneri li hanno disputati in 10 uomini, poiché Alessandro Florenzi non era in condizione di proseguire e ha dovuto dare forfait, nonostante mister Pioli avesse già realizzato tutti i cambi a disposizione.

Il giocatore si è allungato in eccesso per stoppare un lancio lungo ed è in quel momento che ha sentito la parte posteriore della coscia sinistra stirarsi in eccesso. Si è fermato subito, per non peggiorare la situazione ma Stefano Pioli nel post-match è stato chiaro, parlando di un problema piuttosto grave.

Ciò ha portato la società ad intervenire subito in sede di calciomercato per un nuovo terzino. Detto, fatto: il giocatore arriverà dal Barcellona.

Milan, domani arriva Dest dal Barcellona: le ultime

Secondo le informazioni riferite da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, i rossoneri hanno scelto Sergino Dest per sopperire alla mancanza momentanea di Florenzi e per situazioni di necessaria alternanza. È stato un vero e proprio blitz, che in poche ore ha favorito l’accordo per il classe 2000.

Il 21enne statunitense arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L’ingaggio da 3,8 milioni di euro sarà pagato dai rossoneri, che offriranno al giocatore un contratto fino al 2027, qualora dovessero riscattarlo. Dest ha subito dato l’ok al trasferimento, allontanando la vicina ipotesi Villarreal. Il calciatore domani mattina arriverà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Un affare last minute per un’emergenza davvero importante.