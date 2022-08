Colpo di scena Roma, è addio: l’ufficialità spiazza i tifosi

Su indicazione di Mourinho la Roma opera negli ultimi giorni di mercato una cessione che per modalità spiazza tifosi e addetti ai lavori.

Il calciomercato estivo si avvia alla conclusione ufficiale delle trattative. A meno di 24 ore le squadre protagoniste della Serie A cercano di chiudere gli ultimi colpi in entrata, ma devono naturalmente occuparsi anche di trovare una collocazione ai giocatori che non rientrano nei piani per la stagione appena cominciata.

In quest’ultimo caso la Roma risulta particolarmente attiva. Seguendo le indicazioni di José Mourinho, i giallorossi hanno piazzato Gonzalo Villar alla Sampdoria e Carles Perez al Celta Vigo mentre resta ancora da definire il futuro di Justin Kluivert, il cui trasferimento al Fulham sembra essere saltato.

Quindi, proprio pochi minuti fa, hanno ufficializzato il trasferimento al Basilea di Riccardo Calafiori. Una cessione a titolo definitivo che ha sorpreso e spiazzato tifosi e addetti ai lavori, considerando la giovane età del terzino sinistro.

Roma, Calafiori saluta e si accasa al Basilea

Vent’anni compiuti il 19 maggio scorso, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e punto fermo dell’Under 21 azzurra, Calafiori gode infatti di grande considerazione. Nel 2020 è stato infatti inserito dal Guardian nella lista dei migliori talenti europei, l’anno successivo addirittura la previsione è stata confermata dalla UEFA.

Considerazioni che non hanno cambiato la percezione di José Mourinho nei suoi confronti. Lo Special One lo aveva già bocciato la scorsa stagione, quando a gennaio era arrivato il trasferimento in prestito al Genoa, e in estate non ha mai dato l’impressione di tenerlo in considerazione per la rosa definitiva.

Ecco così la cessione in Svizzera, al Basilea. Che lo ha accolto con un contratto valido fino al 2025 con opzione per un altro anno e sottolineando le sue capacità tecniche, atletiche e mentali così come le numerose prestazioni positive con la maglia della Nazionale giovanile.

Calafiori d’altro canto ha raccontato di aver sentito parlare molto bene del club da Sebastiano Esposito, altro enfant-prodige del nostro calcio passato dal Basilea e oggi all’Anderlecht, e ha dichiarato di avere molta fame e di essere pronto a vincere numerosi trofeiì. In una nota la Roma ha salutato il giovane augurandogli buona fortuna per la sua nuova avventura.