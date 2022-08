DIRETTA Udinese-Fiorentina: segui la partita LIVE

Udinese-Fiorentina è una delle sfide più interessanti del 4° turno di campionato: la Viola cerca punti pesanti in Friuli, ma non sarà facile.

Dopo l’importante pareggio ottenuto contro il Napoli, una Fiorentina ancora imbattuta vuole tornare a vincere per confermare il suo ruolo di mina vagante della Serie A 2022/2023. Lo stesso ricoperto la scorsa stagione, quando nonostante la cessione a metà torneo del bomber Vlahovic la banda di Vincenzo Italiano riuscì a chiudere al 7° posto.

Passare sul campo dell’Udinese non sarà però facile. Perché i friulani si sono confermati in questo inizio di stagione una squadra che non deve essere sottovalutata, ricca di individualità importanti. E perché i tanti impegni ravvicinati potrebbero costringere la Viola a effettuare un ampio turnover.

Probabile Cabral in campo dal primo minuto al posto di un fin qui spento Jovic, mentre l’Udinese di Sottil si affiderà alla coppia offensiva formata da Deulofeu e Beto. Interessante lo scontro tra l’allenatore dei friulani e il figlio Riccardo, giovane stella offensiva viola.

Serie A, Udinese-Fiorentina: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Igor, Milenkovic, Biraghi; Maleh, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Sottil.