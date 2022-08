Inter, cessione Gosens last minute: ecco chi potrebbe sostituirlo

La cessione di Gosens potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. Il Bayer Leverkusen ha presentato un’offerta ufficiale ai nerazzurri. Attenzione al possibile colpo di scena e al potenziale sostituto

Gosens potrebbe lasciare l’Inter nella parte finale del calciomercato. Come confermato da “Sportitalia”, il Bayer Leverkusen avrebbe presentato un’offerta ai nerazzurri da 30 milioni di euro totali. 2 milioni per il prestito secco, 28 per l’obbligo di riscatto.

Valutazioni in corso in casa nerazzurra e non è escluso che Marotta e la dirigenza interista possano dare l’ok definitivo alla cessione a sorpresa. Chi sostituirà Gosens nelle ultime ore di mercato? La sensazione è che Inzaghi voglia puntare con forte decisione su Dimarco. Nelle ultime ore, però, come rivelato da “Sky Sport”, l’Inter avrebbe presentato un’offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto di Borna Sosa, attualmente in forza allo Stoccarda.

Il sostituto di Gosens, quindi, potrebbe essere già in casa, ma attenzione alle sirene tedesche. L’Inter, però, potrebbe valutare anche un nuovo profilo per la fascia sinistra, un giocatore di prospettiva sulla falsariga dell’affare Bellanova. In caso contrario non è escluso che il club nerazzurro possa puntare sull’accoppiata Dimarco-Darmian.

Cessione Gosens, incasso totale da 30 milioni: come cambia l’Inter

Come detto, l’affare con il Bayer Leverkusen potrebbe concretizzarsi di fronte a un’offerta complessiva da 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe dire sì e promuovere ufficialmente Dimarco titolare in attesa dei prossimi mesi. Borna Sosa, sembrerebbe essere più di un’idea.

Qualora l’ex Verona non dovesse rivelarsi all’altezza fino a metà novembre, i nerazzurri potrebbero valutare un nuovo affondo sul mercato nel mese di gennaio. Il sostituto di Gosens sarà valutato ufficialmente nelle prossime ore. Intanto l’ex Atalanta viaggia spedito verso l’addio.