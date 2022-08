“Era rigore”: ancora polemiche in Serie A, rivelazione in conferenza

Serie A, ancora polemiche e caos a distanza di giorni dall’ultimo turno. Il tecnico sbotta in conferenza stampa: “C’era un rigore netto”.

Dopo la sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli, il Bologna di Sinisa Mihajlovic riparte dall’impegno contro la Salernitana. Gli emiliani sono chiamati ad invertire il trend dopo aver accumulato zero punti nell’ultimo impegno di campionato di Serie A 2022/2023.

Nella gara contro i rossoneri, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha subito ben due gol, firmati da Leao e Giroud. Una batosta che non è andata già al tecnico dei rossoblù che, in occasione della conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro i campani, ha colto l’occasione per recriminare a proposito di un episodio controverso.

Milan-Bologna, Mihajlovic recrimina in conferenza stampa

Oltre a presentare la sfida in programma domani, Sinisa Mihajlovic, direttamente dalla sala stampa di Casteldebole, il tecnico del Bologna ha fatto un passo indietro con un riferimento ad un presunto calcio di rigore non assegnato ai suoi contro il Milan.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Contro il Milan c’era un calcio di rigore netto per noi. Solo Soriano è andato a protestare con l’arbitro, poiché capitano. Forse questa cosa ha fatto pensare al direttore di gara che non fosse il caso di andare a rivedere l’episodio al VAR. Ho guardato anche Lazio-Inter, penso ci sia una differenza di giudizio. Il nostro rigore era netto. Alla fine l’arbitro è venuto anche a ringraziarmi per il nostro comportamento… pensate un po’”.