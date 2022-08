Fiorentina-Napoli nel caos, ora è ufficiale: provvedimento durissimo

Fiorentina-Napoli, dopo la decisione del Giudice Sportivo arriva anche un’altra ufficialità: ecco cosa è stato deciso in merito a un episodio in particolare.

Fiorentina-Napoli, specialmente dopo la denuncia di Luciano Spalletti arrivata nel post-partita, ha fatto molto discutere. Nel mirino è finito, ancora una volta, il comportamento di una parte della tifoseria. Dopo la decisione presa nei giorni scorsi dal Giudice Sportivo, ci sono perciò ora ulteriori novità. Ecco cosa sta accadendo.

Al termine di Fiorentina-Napoli, andata in scena all’Artemio Franchi di Firenze, Luciano Spalletti aveva denunciato il comportamento di alcuni tifosi alle sue spalle. Gli insulti per il tecnico sono stati continui. Ripetuti per tutto il corso della gara.

Al termine del match, poi, quando lo stesso Spalletti si è avvicinato agli spalti per parlare faccia a faccia con uno dei tifosi in questione, quest’ultimo è quasi arrivato alle mani. Per questo episodio in particolare, ma non solo, è perciò arrivata anche la decisione del questore di Firenze.

Fiorentina-Napoli: arriva il duro provvedimento da parte del procuratore per l’episodio che ha coinvolto Spalletti

Luciano Spalletti è stato, quindi, al termine della gara, coinvolto in un episodio spiacevole. Così come spiacevole è stato dover sentire gli insulti per l’intera durata della partita. Il tifoso, quindi, che ha cercato di colpire il tecnico partenopeo, è stato identificato. Si tratta di un uomo di 51 anni per cui il procuratore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha disposto un Daspo.

Lo stesso provvedimento è stato preso anche per il tifoso (79enne) che, nel frattempo, ha lanciato verso Spalletti una bottiglietta d’acqua con l’intento di colpirlo. Ma non solo. Perché il Daspo è stato predisposto anche per un tifoso del Napoli (di 38 anni) che ha tentato di entrare nello stadio con un fumogeno. Provvedimento durissimo che punta a condannare la violenza che negli stadi di Serie A è ancora troppo presente.