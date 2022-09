Calciomercato Atalanta, l’affare rischia di saltare: manca l’accordo

Con la chiusura del calciomercato ormai imminente rischia di sfumare una trattativa che coinvolge l’Atalanta e che sembrava ormai conclusa.

A un’ora dalla chiusura ufficiale delle trattative il calciomercato si anima di un gran numero di voci. Molte, considerando però i tempi ristretti, destinate a far parlare ma anche a restare tali salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Fretta e necessità, infatti, non possono indurre i club a fare valutazioni errate pur di acquistare un calciatore. Né allo stesso tempo spingere chi vende a rinunciare a un ruolo coperto e magari per una formula economica non così vantaggiosa.

Più o meno quello che sta succedendo tra Villarreal e Atalanta, con protagonista l’esterno a tutto campo orobico Hans Hateboer. Un affare che sembrava ben incanalato ma che ha subito un improvviso stop, come riporta la redazione di TuttoMercatoWeb.

Niente Villarreal: Hateboer resta all’Atalanta?

Dopo aver detto addio a numerosi protagonisti degli ultimi indimenticabili anni, da Freuler finito al Nottingham Forest a Josip Ilicic, con cui è stata trovata l’intesa per la rescissione, la Dea sembrava pronta a salutare anche Hateboer. Ma evidentemente la formula proposta dal Villarreal, che cercava un sostituto per l’infortunato Foyth, non era abbastanza convincente.

Difficile che con la chiusura del mercato ormai imminente la trattativa possa riaprirsi. Più probabile che fino a gennaio l’olandese, arrivato dal Groningen nel 2017 e impostosi come un terzino offensivo di grande qualità, prima di essere frenato da diversi infortuni, resti dunque a Bergamo.

Con la riapertura del calciomercato invernale, che si verificherà quasi immediatamente dopo i Mondiali che potrebbero vederlo protagonista con la maglia oranje, è possibile che il suo nome possa tornare d’attualità. Al momento però Hateboer dovrebbe restare all’Atalanta, magari tornando protagonista assoluto nel gioco di Gasperini, che negli ultimi mesi spesso gli ha preferito altri giocatori.