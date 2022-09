Calciomercato Braga, Ricardo Horta nel caos: il Malaga è furioso

Malaga furioso con il Braga per la mancata cessione di Ricardo Horta al Benfica: alla fine le Aquile accolgono Draxler

Sono storie di calciomercato, storie di presidenti che vanno per la loro strada contro tutto e tutti. E’ il caso di Antonio Salvador, presidente dello Sporting Club de Braga che ha scelto di non cedere alle pressioni esterne e ha tenuto il suo gioiello. Ma andiamo con ordine. Il Benfica era la squadra più vicina ad acquistare Ricardo Horta, forte e duttile esterno offensivo classe ’94.

Il Benfica era arrivato a offrire 17,5 milioni di euro al Braga, ma la richiesta del presidente Salvador è sempre stata di almeno 20 milioni. Una richiesta per il quale è rimasto irremovibile fino ad oggi, con i lusitani che hanno successivamente virato su Julian Draxler del PSG. Il tedesco è il jolly offensivo che Roger Schmidt stava cercando e, almeno per il momento, la trattativa tra Benfica e Braga è completamente sfumata.

Ricardo Horta, dunque, è destinato a vestire la maglia del Braga almeno per un altro anno. Il contratto con il club portoghese scadrà il 30 giugno 2026. Ma c’è una particolarità. Qualora dovesse essere venduto, il club portoghese dovrà girare al Malaga il 67% della cifra incassata per un accordo presente da quando Ricardo Horta approdò al Braga, nel 2017. Visto che Salvador ha rifiutato ogni offerta del Benfica, nonostante il giocatore volesse andar via, non dovrà chiaramente dare alcunché al Malaga.

Di fatto un gravissimo problema per le casse del club spagnolo, oggi in Segunda Division. L’intenzione è quella di fare causa al Braga per il danno che ha provocato nella programmazione sportiva del Malaga e richiedere gli 11 milioni di euro previsti per la cessione del giocatore.. Il calciomercato in Portogallo chiuderà il 22 settembre: per ora, Ricardo Horta non si muove. Il Benfica ha preso Draxler e Schimdt in conferenza ha già dichiarato che l’ex Malaga non arriverà. E sui social i tifosi delle Aquile si sono scagliati contro Antonio Salvador, che prosegue per la sua strada nonostante l’entourage di Horta si sia indispettito parecchio.