Inter, sta arrivando Acerbi: ecco come si è sbloccato l’affare

Dopo l’iniziale no di Steven Zhang, l’Inter sta chiudendo per il prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio di Lotito.

Dopo la sconfitta netta contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’Inter ha battuto l’altro ieri sera la Cremonese con il risultato di 3-1. I nerazzurri, infatti, hanno vinto contro il team di Alvini con le reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez, portandosi al secondo posto in classifica ad un punto dalla Roma di José Mourinho.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno risposto ottimamente alla critiche subite dopo il match perso contro la Lazio, ma per loro adesso c’è l’esame Derby. L’Inter, infatti, sfiderà sabato prossimo il Milan di Stefano Pioli, in un match che sarà contraddistinto da una super rivalità.

Il Derby è sempre il Derby ma quest’anno avrà un sapore un po’ particolare, visto che il gruppo guidato da Stefano Pioli ha soffiato all’Inter lo Scudetto dell’anno scorso. Simone Inzaghi contro i rossoneri non avrà a disposizione Romelu Lukaku, out per infortunio, ma un suo pupillo: Francesco Acerbi.

Inter, scambio di documenti per l’arrivo di Acerbi: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, l’Inter sta risolvendo la ‘discussione’ tra l’area tecnica e Zhang sull’arrivo del difensore centrale. Il presidente nerazzurro, di fatto, aveva bloccato l’acquisto di Acerbi perché ancora non erano arrivate le famose plusvalenze (circa 60 milioni di euro). A fermare il massimo dirigente nerazzurro era l’importante ingaggio del calciatore (2 milioni di euro), ma adesso la proprietà ha dato l’ok definitivo per prendere il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini.

La trattativa è in dirittura d’arrivo, considerando che Inter e Lazio si stanno scambiando gli ultimi documenti. Acerbi sarà nerazzurro grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto. L’Inter, molto probabilmente, libererà i soldi per l’ingaggio del centrale italiano con le cessioni a titolo temporaneo di Agoumé e Salcedo.