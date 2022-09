Sorpresa e operazione last-minute? Juventus, è corsa contro il tempo

La Juventus al lavoro per chiudere l’operazione last-minute? Arriva l’indiscrezione di ‘Sky Sport’, è corsa contro il tempo.

Giornata finale di mercato convulsiva per la Juventus. I bianconeri hanno condotto una campagna acquisti attenta e oculata, che ha rinforzato e modellato la rosa bianconera sui bisogni di Massimiliano Allegri.

Bisogni che hanno portato la società piemontese a ridisegnare (o quasi) del tutto il proprio centrocampo. Gli arrivi di Paredes e Pogba, uniti alla promozione in pianta stabile in prima squadra di Miretti, hanno rimodellato il reparto mediano della Vecchia Signora.

Considerando poi anche quelle che sono state le uscite: tra tutte, quella di Arthur che ha lasciato la Juventus per andare al Liverpool, dove proverà a rilanciare la propria carriera sotto la guida di Jurgen Klopp.

Colpo di scena Juventus: c’è la richiesta del Chelsea per un big

Un destino ed un tragitto che potrebbe accomunare un altro big del centrocampo della Juventus. Come rivelato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Sky Sport’, il Chelsea ha ufficialmente richiesto in prestito con diritto di riscatto Zakaria.

Il centrocampista svizzero piace molto a Tuchel, che vorrebbe chiudere l’operazione last-minute per completare il proprio centrocampo. “Bisognerà capire se i Blues riusciranno a formalizzare in tempo l’affare con la Juventus, ricordando che il mercato inglese chiude a mezzanotte”, specifica Di Marzio.

Anche secondo i media inglesi, il Chelsea ha intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo per poter chiudere il colpo Zakaria. L’accordo è ad un passo, visto che il calciatore sta svolgendo in questo momento le visite mediche in Italia.