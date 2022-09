Addio Juventus, l’affare è ufficiale: il giocatore cambia squadra, il comunicato

La Juventus si prepara alla volata finale di calciomercato e piazza uno dei giocatori da tempo in uscita con un comunicato ufficiale.

Una vera e propria protagonista del calciomercato estivo che si avvia alla conclusione è stata la Juventus. Decisa a riscattare le ultime due deludenti stagioni, chiuse al 4° posto, la Vecchia Signora si è aggiudicata nomi di spessore per un rilancio immediato come Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer e Paredes. Ma serviva operare anche in uscita.

La dirigenza bianconera si è dunque messa all’opera sfruttando le ultime ore di trattative e ha trovato una nuova destinazione per alcuni esuberi. Arthur è volato in Inghilterra destinazione Liverpool, pronto a mettersi agli ordini di Jurgen Klopp, mentre un altro nome piazzato nelle ultime ore è quello di Marko Pjaca.

Pjaca saluta la Juventus: nel suo futuro c’è l’Empoli

L’ala croata classe 1995 era arrivato poco più che ventenne alla Juventus, destando grande impressione in tifosi e addetti ai lavori. Purtroppo numerosi infortuni hanno frenato la sua carriera, permettendogli di mostrare solo a sprazzi i colpi di cui sarebbe stato capace senza che la sfortuna si accanisse con lui.

Da allora una girandola di prestiti: Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino, poche luci e tante ombre. 10 gol in 96 partite nelle ultime 5 stagioni, almeno le ultime due giocate con una certa continuità. Risultati comunque non sufficienti per ritagliarsi uno spazio nella Juventus di Allegri.

Ecco allora l’addio: Pjaca si è trasferito ufficialmente all’Empoli, che lo ha prelevato in prestito dalla Vecchia Signora con diritto di riscatto e punterà anche su di lui per inseguire la salvezza. La società toscana lo ha comunicato ai propri tifosi tramite il proprio account Twitter.

La speranza dell’Empoli è che Pjaca torni quello di un tempo. Se così fosse si tratterebbe sicuramente di un grande colpo, forse anche fondamentale nella lotta per non retrocedere.