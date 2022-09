Doppio colpo Milan: salti di gioia per Pioli , esultano anche i tifosi

Dopo aver preso Thiaw dallo Schalke 04, Maldini e Massara hanno regalato altri due calciatori sia a Stefano Pioli che ai tifosi del Milan .

Il Milan di Stefano Pioli ha tutta l’intenzione sia di difendere lo Scudetto che superare il girone di Champions League, dove sono capitati con il Chelsea, Salisburgo e con la Dinamo Zagabria. Proprio la settimana prossima ci sarà l’esordio nella massima competizione europea contro gli austriaci, ma prima c’è il Derby.

I rossoneri, infatti, sabato prossimo sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi. Considerando il duello Scudetto dell’anno scorso, la gara di San Siro sarà ancora più ad alta tensione. Anche perché la squadra di Simone Inzaghi ha un punto in vantaggio in classifica sui propri cugini milanisti.

Il Milan, infatti, arriverà al match di sabato dal pareggio contro il Sassuolo, mentre l’Inter dal successo netto contro la Cremonese. Tuttavia, dopo l’arrivo dallo Schalke 04 del giovane difensore centrale tedesco Thiaw, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiuso per altri due calciatori.

Milan, Maldini fa esultare Pioli: si attendono le firme di Vranckx e Dest

Secondo quanto raccolto dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Sergino Dest è giunto da pochi minuti al centro Ambrosiano per effettuare le visite mediche di rito, per poi firmare per il Milan. In queste ore è attesa anche la firma di Vranckx, il quale già si trova nella sede della società lombarda.

Dest arriverà dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L’ingaggio del terzino statunitense sarà pagato interamente dal Milan, il quale ha preso il calciatore per rimediare all’infortunio rimediato da Florenzi contro il Sassuolo. Vranckx, invece, è stato presto dal Wolfsburg per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli. Il belga è stato preso sempre in prestito ( costato 2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.