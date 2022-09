“È un nuovo giocatore della Salernitana”: colpo di Iervolino, ora è ufficiale

Salernitana, è arrivato il comunicato ufficiale che infiamma la tifoseria: il bomber è un nuovo calciatore del club granata di Iervolino.

La Salernitana del presidente Danilo Iervolino è al lavoro per rinforzare la rosa. Il gong finale del calciomercato estivo è sempre più vicino e proprio nell’ultimo giorno disponibile per concludere le operazioni in entrata ed in uscita, il club campano ha messo a segno un vero e proprio colpo da novanta.

L’obiettivo principale dei granata resta la salvezza. Dopo la permanenza in Serie A giunta nello scorso campionato a tempo quasi scaduto, la formazione di Davide Nicola ha messo in piedi una strategia ben definita per provare a restare in massima serie anche quest’anno. La lista delle operazioni in entrata vede diversi colpi.

Calciomercato Salernitana, ufficiale l’arrivo di Piatek

La vera e propria ciliegina sulla torta, però, è arrivata solo qualche istante fa. Dopo i rumors degli ultimi giorni, i campani sono riusciti ad accaparrarsi Krzystof Piatek, attaccante di proprietà dell’Herta Berlino e vecchia conoscenza della Serie A viste le esperienze al Genoa, al Milan e alla Fiorentina.

Con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali, il patron Iervolino ed il direttore sportivo Morgan De Sanctis hanno reso noto il colpo in attacco. Di seguito il comunicato ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. Il calciatore indosserà la maglia numero 99”.