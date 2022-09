Insigne, questa non ci voleva: è successo nella notte

Ancora in campo Insigne e Bernardeschi per il Toronto, ma la sfida contro gli LA Galaxy va oltre il previsto. Pessima serata.

In MLS il Toronto degli italiani Insigne, Bernardeschi e Criscito non riesce a essere effettivo e continuo. La formazione guidata da Bradley alterna prestazioni convincenti a risultati sotto tono, che impediscono un salto in avanti decisivo. Infatti, la squadra in campionato è decima in classifica, a soli nove punti di distanza dall’ultima, ovvero i DC United.

Nella notte italiana, la formazione canadese si è scontrata con gli LA Galaxy, che hanno punito immediatamente il gruppo del Toronto con una rete di Douglas Costa, ex juventino e compagno di squadra di Bernardeschi. Un vero e proprio amarcord bianconero, se si pensa che in rete sono andati entrambi.

In realtà, Jimenez Nunez ha riportato la sfida in parità al 62′ del secondo tempo, rendendo la mezz’ora finale sull’1-1 davvero accesa.

Toronto-LA Galaxy 2-2, soltanto un pareggio per Insigne&co.

Federico Bernardeschi nei 10′ finali riesce a ribaltare il risultato dal dischetto. Una rete su rigore che illude il Toronto di un’altra vittoria condotta a firma italiana, dopo che Lorenzo Insigne nel match non è riuscito a confermarsi come goleador e assistman. Tuttavia, la gioia dura poco: esattamente allo scadere del tempo regolamentare di gioco, gli avversari rimettono in parità la sfida, che termina 2-2.

A segnare la rete conclusiva è il centrocampista Riqui Puig, 23enne spagnolo cresciuto e formatosi nel Barcellona, che ha deciso di cederlo in MLS durante quest’estate. Si conclude quindi con un pareggio al fotofinish la gara del Toronto, inevitabile l’amarezza. Nota positiva per gli italiani è che continuano a essere i pilastri della sfida e infatti Bradley cambia a partita in corso, ma in campo restano inamovibili Criscito sulla fascia difensiva, Insigne sugli esterni del centrocampo e Bernardeschi in attacco, dal lato opposto.