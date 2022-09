Torino, doccia fredda per Juric: tecnico in emergenza, cosa è successo

Mentre si prepara a sfidare l’Atalanta del maestro Gasperini, il tecnico del Torino Juric deve fare i conti con un’emergenza improvvisa.

Il Torino di Ivan Juric sembra avere intenzione di recitare un ruolo da protagonista nella Serie A appena cominciata. Nonostante le numerose difficoltà incontrate sul calciomercato, rese evidenti dallo screzio di questa estate tra il tecnico e il direttore sportivo Vagnati, i granata sembrano infatti in grado di proseguire il buon lavoro fatto vedere la scorsa stagione.

Mentre si occupa di chiudere gli ultimi affari in entrata e soprattutto in uscita – hanno salutato Zaza e Izzo, con quest’ultimo finito al Monza – il Toro deve però preparare una gara importantissima. Quella con l’Atalanta in programma stasera alle 20,45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Torino, contro l’Atalanta emergenza portiere

Juric è pronto a sfidare Gasperini, il suo maestro. Ma a ridosso della sfida deve fare i conti con l’emergenza portiere, dato che Etrit Berisha si è infortunato. L’estremo difensore infatti non figura nella lista dei convocati diramata dal tecnico.

Nelle gerarchie dell’allenatore granata il portiere albanese di origini kosovare è il secondo del titolare Vanja Milinkovic-Savic, che sarà regolarmente al proprio posto tra i pali e che Juric apprezza particolarmente per la sua capacità di impostare l’azione con i piedi.

In panchina il terzo portiere Luca Gemello, 22 anni, promosso secondo. Il giovane della Primavera Matteo Fiorenza, classe 2003 arrivato in granata da giovanissimo dopo una breve esperienza alla Juventus e pronto alla prima panchina in Serie A, sarà il terzo.

7 punti in 3 giornate, risultato di 2 vittorie e un bel pareggio con la Lazio. Con questi numeri il Torino vuole continuare a stupire anche contro l’Atalanta. Vedremo se l’allievo stavolta batterà il maestro e se i granata proseguiranno nel loro percorso di crescita.