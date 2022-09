Pioggia di milioni inaspettata: Juventus, l’affare fa gongolare Allegri

Diversi acquisti e tante cessioni nel calciomercato estivo della Juventus. La squadra di Allegri ha avuto un atteggiamento rivoluzionario.

Dopo due mesi interminabili e ricchi di trattative il calciomercato ha avuto oggi la parola fine. Una delle squadre più attive, tra le big di Serie A, è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha ceduto diversi giocatori ed ha acquistato rinforzando la rosa con qualità ed esperienza.

Negli ultimi giorni sono arrivati anche Paredes e Milik, giocatori che hanno completato una rosa già di grandissima qualità. Allegri ha visto grossi investimenti per Bremer, Pogba e Di Maria e la Juventus ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. La squadra sembra già abbastanza rodata, ma nelle ultime ore, intanto, sono arrivate anche alcune uscite.

La società bianconera, abbastanza a sorpresa, ha ceduto il brasiliano Arthur al Liverpool e soprattutto Zakaria al Chelsea, due operazioni per certi versi inaspettati. In particolare il regista brasiliano era in uscita, ma la destinazione è stata un pò a sorpresa.

Juventus, cifre record da Arthur

Arthur non è mai riuscito a mettere in mostra il suo talento in bianconero e la società lo aveva da tempo ‘messo in vendita’. A sorpresa è stato il Liverpool ad acquistare il giocatore ed a destare scalpore sono le cifre dell’affare.

Con un comunicato sul proprio sito la Juventus ha ufficializzato la cessione di Arthur al Liverpool in prestito oneroso a 4.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato invece a 37.5 milioni di euro. Una cifra importante e per certi versi imprevisti che rallegra le casse bianconere.