Empoli, Zanetti perde il gioiello per infortunio: “Lesione da trauma”

Inizio altalenante dell’Empoli di Zanetti in Serie A. Il club ha mostrato buone cose, ma ancora deve vincere un match di campionato.

L’Empoli ha raggiunto lo scorso anno una salvezza abbastanza tranquilla, ma nonostante ciò la società ha cambiato tecnico ed ha fatto diversi cambiamenti. Non ci sono più Andreazzoli ed il bomber della scorsa stagione Pinamonti e la società è ripartita da Mattia Destro e da diversi giovani attorno a lui.

Nell’ultima gara di campionato il club toscano non è andato oltre l’1 a 1 casalingo contro il Verona, un match equilibrato e dove nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere. Tre punti nelle prime quattro gare con tre pareggi ed un reparto offensivo che stenta ancora a decollare.

Nell’ultimo match di campionato ha brillato però la stella del giovane talento Tommaso Baldanzi, autore del primo gol in Serie A. L’entusiasmo del giocatore non è però durato molto visto che il trequartista è uscito per infortunio a pochi minuti dal termine del primo tempo, sostituito da Bajrami.

Empoli, il report medico del club per Baldanzi

Brutte notizie in casa Empoli con l’infortunio di Baldanzi che non è di lieve entità. Il club ha pubblicato il seguente comunicato affermando: “Gli esami effettuati in data odierna sul giocatore Tommaso Baldanzi hanno evidenziato una lesione da trauma diretto del muscolo del vasto intermedio della coscia sinistra”.

Grossa perdita per Zanetti che ora dovrà cambiare i suoi programmi e ripartire da altri giocatori. Bajrami fortunatamente per la squadra non è più partito e potrebbe rivelarsi come il giocatore giusto per ricoprire quella parte di campo, nei prossimi match di campionato.