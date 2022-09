Juventus, la decisione di Allegri è ufficiale: non ci sarà col PSG

Il giocatore salterà PSG-Juventus di Champions League, adesso la decisione di Allegri è stata ufficializzata

La Juventus la prossima settimana inizierà il proprio percorso in Champions League. Il mercato è stato di altissimo livello, sono arrivati giocatori di caratura internazionale come Pogba, Di Maria, Kostic. Gente che ha vinto anche in Europa e che porterà l’esperienza oltre che la qualità necessaria per competere ad altissimi livelli. L’obiettivo dei bianconeri è innanzitutto superare lo scoglio degli ottavi di finale, cosa che non è successa nelle ultime tre stagioni con Sarri, Pirlo e lo stesso Allegri.

L’allenatore della Juve oggi ha diramato la lista UEFA per quest’edizione di Champions. Sono presenti tutti i nuovi acquisti, insieme a giovani come Miretti e Fagioli nella Lista B. C’era però un dubbio che attanagliava Allegri, riguardo la decisione di escludere uno tra Kaio Jorge e Marley Aké. Nella lista figura anche Federico Chiesa, ancora ai box per l’infortunio al crociato di qualche mese fa.

Juventus, è ufficiale: Allegri esclude Kaio Jorge

Allegri ha escluso Kaio Jorge dalla lista UEFA della Juventus, che verrà utilizzata per le prime sei partite della fase a gironi, come reso noto dal sito ufficiale del club. L’attaccante brasiliano sta facendo i conti con un grave infortunio al ginocchio procurato con la formazione Under 23 dei bianconeri. L’esordio della Juve in Champions League è previsto per martedì 6 settembre alle 21:00 al Parco dei Principi contro il PSG.

Una sfida complicatissima per la Juve, che incontra subito la squadra favorita a vincere il girone composto anche da Benfica e Maccabi Haifa. Allegri farà dunque a meno di Kaio Jorge, che dal suo arrivo a Torino non si è mai affermato con autorevolezza, ma bisogna dire che ha dovuto a che fare con diversi problemi fisici.