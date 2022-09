Juventus, si stringe il cerchio in lista Uefa: può restare fuori

Dopo la conclusione del calciomercato, Allegri deve decidere chi inserire nella lista Uefa della sua Juventus.

Dopo i due pareggi consecutivi contro la Sampdoria e la Roma, la Juventus nel turno infrasettimanale ha battuto 2-0 lo Spezia di Gotti con le reti di Dusan Vlahovic (un altro su punizione dopo quello siglato contro il team guidato da José Mourinho) e del nuovo arrivato Milik.

Il polacco, infatti, è giunto dal Marsiglia in prestito per ricoprire sia il ruolo di vice Vlahovic che quello da seconda punta. L’obiettivo iniziale della ‘Vecchia Signora’ era Depay, ma poi i costi elevati dell’operazione hanno fatto virare sull’ex centravanti del Napoli.

La Juventus è attesa ora dal match complicato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dove proprio Milik potrebbe esordire dal primo minuto. Allegri contro i viola dovrebbe recuperare Di Maria, anche se difficilmente potrà partire dal primo minuto. Il tecnico toscano, di fatto, spera di poter schierare titolare l’argentino all’esordio in Champions League contro il PSG. Tuttavia l’ex allenatore del Milan deve compiere un’importante scelta in queste ore.

Juventus, nella lista Uefa ci sarà anche Chiesa: dubbio tra Kaio Jorge e Marley Aké

Dopo il calciomercato, di fatto, è tempo di stilare la lista Uefa per la fase a gironi della Champions League. Per Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, non ci sarà il duro compito di effettuare dei tagli eccellenti, visto che sono stati ceduti in prestito sia Arhtur (al Liverpool) che Zakaria (al Chelsea).

Nella lista Uefa della Juventus, quindi, ci sarà il posto per tutti, o quasi. Allegri, infatti, nonostante l’infortunio, inserirà anche Federico Chiesa ed uno tra Kaio Jorge e Marley Akè. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, intanto. sperando che la loro squadra del cuore possa fare meglio quest’anno in Champions League, considerando le recenti eliminazioni agli ottavi di finale.