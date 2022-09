Juventus, colpaccio in vista per gennaio: sarà osservato in campo

Reduce da una sessione di mercato molto positiva la Juventus guarda già al futuro e si prepara a osservare da vicino un obiettivo.

Anche se ufficialmente le trattative si sono appena concluse, chiunque mastichi di calcio sa che al giorno d’oggi il calciomercato è di fatto attivo tutto l’anno. Una regola valida per tutti e soprattutto per le big nostrane, costrette a programmare in anticipo le proprie mosse anche da questioni di bilancio.

La sessione estiva della Juventus è stata considerata da molti più che positiva. Al netto dei risultati sul campo, che ovviamente saranno la vera cartina tornasole di quanto fatto dagli uomini mercato, la sensazione è che la squadra sia più completa che in passato. È arrivato il regista che mancava, Paredes, oltre a un difensore forse più adatto di De Ligt al calcio di Allegri, Bremer. E poi nomi del calibro di Pogba, Di Maria, l’MVP dell’ultima Europa League Kostic.

Inoltre, come sottolinea Tuttosport, anche il saldo economico è positivo. Sia dal punto di vista delle entrate/uscite sul mercato sia da quello del monte ingaggi, diminuito di quasi 20 milioni lordi. Insomma, i motivi per sorridere non mancano, anche se sarà importante poi farlo anche sul campo a partire dalla sfida con la Fiorentina (priva di Nico Gonzalez) in programma oggi.

La Juventus pensa al futuro: Igor nel mirino

Il quotidiano sportivo delinea però anche la strategia bianconera per il futuro immediato. Come abbiamo detto, infatti, la Vecchia Signora vuole agire d’anticipo e per questo avrebbe già cominciato a fare alcune valutazioni in vista del 2023. E dato per scontato che verrà cercato un terzino sinistro – considerando che Alex Sandro lascerà Torino a parametro zero – un altro obiettivo sarà rappresentato da un centrale difensivo.

Al momento in rosa Allegri dispone di 4 centrali di piede destro: Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani. Serve un mancino, che potrebbe arrivare già a gennaio. E la Juventus avrebbe stilato una lista che al momento comprende tre nomi: Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, Gabriel Magalhães dell’Arsenal e infine Igor della Fiorentina.

Quest’ultimo oggi pomeriggio al Franchi sarà dunque una sorta di osservato speciale. Nell’ultimo confronto tra le due squadre ha dimostrato tutto il suo valore annullando Vlahovic, dovesse ripetersi potrebbe anche balzare in cima alla lista. Che comunque comprende tutti giocatori Under 24, a dimostrazione di come la Juventus guardi al futuro. Il rinnovamento continua: quale sarà il prossimo tassello?