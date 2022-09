“Lo stiamo prendendo”: Torino, salti di gioia per Juric e i tifosi

Nonostate la sconfitta dell’altra sera del suo Torino contro l’Atalanta di Gasperini, Ivan Juric ei tifosi granata possono esultare.

L’estate del Torino è stata sicuramente contraddistinta dal fortissimo litigio tra Davide Vagnati e Ivan Juric. I due, infatti, sono stati ripresi da un telefonino mentre discutevano animatamente sulle strategie di mercato. Sia le parti in causa che Urbano Cairo hanno poi lavorato per far rientrare la situazione il prima possibile.

Nonostante questo forte litigio, infatti, il Torino ha iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato, considerando i sette punti totalizzati in queste prime quattro giornate. I granata hanno battuto Monza e Cremonese ed hanno pareggiato contro la Lazio, mentre nel turno infrasettimanale sono caduti sotto i colpi di Koopmeiners.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini, il Torino scenderà in campo lunedì sera per sfidare in casa il Lecce di Marco Baroni. Gli uomini di Juric sono sicuramente favoriti per ottenere i tre punti, ma i pugliesi con Inter e Napoli (dove hanno strappato anche un punto) hanno dimostrato di vendere cara la pelle. Anche se a prescindere dal risultato contro i giallorossi, Ivan Juric può già esultare.

Torino, Vagnati fa esultare Juric e i tifosi granata: “Radonjic? E’ praticamente nostro”

Davide Vagnati, infatti, ha annunciato il riscatto di Radonjic dal Marsiglia: “E’ praticamente nostro, c’è l’obbligo di riscatto. E’ un calciatore forte che, però, ha buttato via un po’ del suo talento. Lui ha dimostrato di voler vestire questa maglia, considerando che si è tagliato l’ingaggio in maniera sostanziosa. Nonostante delle referenze non tanto positive, alla fine abbiamo deciso di prenderlo”.

Il direttore tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Praet? Abbiamo tentato di prenderlo, tuttavia il Leicester non l’ha fatto partire. Non c’è nessun rimpianto. Brekalo? Ha fatto di tutto per tornare da noi, ma a noi non ci sembrava giusto. Lukic? Stiamo parlando con il suo agente per rinnovargli il contratto. Il mio futuro? Voglio costruire qualcosa di importante”.