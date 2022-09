La nuova Atalanta di Gasperini: doppia novità sulla trequarti

Gasperini è pronto a rivoluzionare l’Atalanta in vista delle prossime giornate di campionato. Punto interrogativo sul futuro di Boga, il quale potrebbe lasciare la Dea nelle ultime ore di calciomercato

Gasperini è pronto a cambiare marcia in vista delle prossime giornate di campionato per cercare di dare una linea chiara e definitiva alla nuova formazione titolare. Pasalic e Malinovskyi partono in vantaggio nelle gerarchie, ma attenzione alla rimonta di Ederson, Muriel e Lookman.

L’ex Leicester, nel dettaglio, potrebbe essere utilizzato come pedina “spacca match” per l’ultima mezz’ora di gara. Gasperini crede fortemente nel giocatore, ma difficilmente, almeno in questo inizio di stagione partirà costantemente titolare.

Attenzione alla grande rimonta di Ederson, il quale partirà titolare anche in vista della 4^ giornata contro il Bologna. L’ex Salernitana ha conquistato totalmente il tecnico nerazzurro e potrebbe scalare definitivamente le gerarchie. Attenzione anche a Muriel, non ancora al meglio fisicamente.

La nuova Atalanta di Gasperini: Ederson scale le gerarchie

Muriel, come detto, continua la ricerca della migliore condizione fisica. Il colombiano potrebbe agire sia da trequartista, sia da vice Zapata nel ruolo di prima punta. Attenzione anche a Pasalic, altro trequartista di qualità, ma abile anche a cucire il gioco con il centrocampo.

Come accennato, da valutare il futuro di Boga. L’ex Sassuolo potrebbe vestire la maglia del Leicester, anche se nelle ultime ore potrebbe complicarsi il suo passaggio in Premier League. Sono attese novità nelle prossime ore.