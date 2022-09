Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Inter, derby milanese e big match del sabato della quinta giornata di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Milan-Inter, derby del quinto turno di campionato di Serie A 2022/2023. Milano è in trepidante attesa per la stracittadina che si terrà alle ore 18:00 a San Siro. In una cornice che preannuncia spettacolo, Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono pronti a battagliare.

I rossoneri cercano i tre punti dopo aver collezionato due vittorie e due pareggi fino a questo momento. Anche i nerazzurri, però, sono decisi a fare bene e a dare continuità alle ultime due vittorie.

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. A disp.: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni. All.: Inzaghi.