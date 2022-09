“Fuori subito”: Fiorentina-Juventus, i tifosi hanno già individuato il peggiore

Fiorentina-Juventus ferma sull’1-1 dopo i primi quarantacinque minuti di gara. C’è un calciatore, però, che è già stato bocciato dai tifosi.

Fiorentina-Juventus è ferma sul risultato di 1-1 al momento del fischio parziale. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, allo stadio Artemio Franchi è parità totale grazie alle reti di Arek Milik al minuto 8 e alla rete di Kouamè alla mezz’ora.

Il primo match del quinto turno di Serie A 2022/2023 regala emozioni. I viola ed i bianconeri, infatti, sono alla ricerca della vittoria finale. Chi riuscirà ad aggiudicarsela? Bisogna ancora attendere l’esito del secondo tempo.

Fiorentina-Juventus, McKennie bocciato dai tifosi

Nei primi quarantacinque minuti di gioco di Fiorentina-Juventus, è stata la squadra bianconera a passare avanti grazie ad una zampata del nuovo arrivato Arek Milik. Il club bianconero, dopo il vantaggio, si è leggermente chiusa all’indietro ed è stata poi recuperata dai padroni di casa. Fatale un contropiede viola che ha riportato lo score momentaneo sull’1 pari.

Diversi aspetti, però, non sono piaciuti ai tifosi della Juventus. Sui social, durante la prima frazione di gioco e subito dopo la fine del primo tempo, numerosi supporters dei piemontesi hanno espresso il proprio malumore. Nello specifico, infatti, non è piaciuta la prestazione di Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato preso di mira su ‘Twitter’ da diversi utenti: “Fuori McKennie, dentro Miretti. Subito”, scrive l’utente Francesco. Una vera e propria bocciatura per lo statunitense, reo di non aver finalizzato anche una azione offensiva potenzialmente pericolosa: “Perché McKennie non ha tirato?”, incalza un altro tifoso.