Juve, flop Locatelli: quello che nessuno dice in attesa del cambio ruolo

Locatelli è un flop? Punto di domanda sul rendimento del centrocampista bianconero da quanto ha iniziato la sua nuova avventura alla Juventus. Investimento da 40 milioni di euro che, per certi verti, starebbe facendo storcere il naso

40 milioni di euro e grossi punti interrogativi. La critica si divide, ma la sensazione è che, almeno fino a questo momento, Locatelli abbia deluso leggermente le attese. Cosa ha contributo al rendimento altalenante del mediano bianconero?

Forse un ruolo da regista poco consono alle sue caratteristiche e le eccessive pressioni. L’arrivo di Paredes, però, potrebbe permettere a Locatelli di cambiare marcia e occupare stabilmente il ruolo da mezz’ala. Maggiori inserimenti in zona gol e meno compiti di copertura e regia.

Allegri, in alcune conferenze stampa, ha sottolineato come Locatelli sia stato adattato, spesso, in un ruolo non sono, aspetto che ne avrebbe alterato il rendimento. Ora spazio alla prova del nove. L’arrivo di Paredes permetterà a Locatelli di esprimersi al meglio per tirare definitivamente le somme.

Locatelli è un flop? No, ma ora servono risposte

Eccessivo considerare Locatelli un acquisto flop nonostante i 40 milioni di euro investiti dalla Juventus. Certo è che, d’ora in poi, ci sarà bisogno di un impatto decisamente più importante sull’egemonia del gioco dei bianconeri. L’arrivo di Paredes liberà Locatelli da “scuse” e “ruoli poco consoni”.

Ora spazio alla seconda fase del percorso di crescita nel ruolo di mezz’ala. Serviranno risposte immediate, soprattutto con la crescita e il pressing di Miretti. Piede sull’acceleratore e personalità: Locatelli sarà chiamato a zittire le critiche e giustificare definitivamente un investimento – importante- da 40 milioni di euro.