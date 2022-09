Paredes e Miretti inguaiano Locatelli: spunta il nuovo scenario

Paredes, Locatelli e Miretti in attesa di Pogba: come cambierà il centrocampo della Juventus con l’arrivo dell’ex centrocampista del PSG? Allegri punterà forte sul 4-3-3, ma attenzione alle nuove gerarchie

L’arrivo di Paredes regalerà ad Allegri un nuovo centrocampista capace di dettare i tempi della manovra e giocare costantemente in verticale. Geometrie, visione di gioco e massima attenzione anche alla soluzione con il tiro dalla distanza.

L’ex PSG sarà il nuovo regista della Juventus, con Locatelli e Miretti (favorito su Rabiot e McKennie) ai suoi lati. Come cambierà l’assetto tattico con il ritorno di Pogba? Miretti cederà il suo posto da titolare al centrocampista francese?

L’ex United, come confermato dalle ultime indiscrezioni, dovrebbe tornare in campo tra circa 10-15 giorni. Bisognerà capire se Allegri “richiamerà” in panchina nuovamente Miretti, o se il centrocampista proverà a insidiare Locatelli per un ruolo da titolare in posizione di mezz’ala destra.

Paredes certezza con Pogba: Miretti insidierà Locatelli?

Non è escluso, quindi, che Miretti possa inguaiare la titolarità di Locatelli in vista del proseguimento della stagione. Allegri deciderà chi sarà il titolare in base agli impegni. Chiaramente va fatta distinzione tra i due profili. Locatelli è un centrocampista completo, ab abile negli inserimenti, ma fondamentale anche in fase di copertura.

Miretti, dal canto suo, può vantare una facilità di pensiero superiore all’ex Sassuolo e un gioco perennemente in verticale. Allegri potrebbe premiare questa sua qualità nel velocizzare la manovra, ma bisognerà capire cosa riuscirà a dare Miretti, con il passare del tempo, anche in fase di copertura. Le prossime giornate serviranno per avere le prime risposte sul campo.