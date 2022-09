Milan, cambia tutto: tra due settimane il giorno della rivoluzione

A prescindere dal risultato contro l’Inter di Inzaghi, nel Milan tra due settimane ci sarà un’autentica rivoluzione.

Dopo lo Scudetto vinto meritatamente l’anno scorso, il Milan ha due principali obiettivi per questa stagione appena iniziata: difendere il titolo e superare la fase a gironi di Champions League. Maldini e Massara, infatti, hanno lavorato questa estate per cercare di allestire una squadra che possa affrontare ad altissimo livello entrambe le competizioni.

In campionato, nonostante l’ultimo pareggio contro il Sassuolo di Dionisi, le premesse sono buone, visti gli otto punti realizzati in queste prime quattro giornate. Per la Champions League, invece, bisogna attendere l’esordio di martedì sera contro il Salisburgo. Anche se la giornata di oggi potrebbe essere già molto importante per il team di Stefano Pioli.

Il Milan, infatti, sfiderà questo pomeriggio, esattamente alle ore 18.00, l’Inter di Simone Inzaghi, in un Derby che sa tanto di rivincita del duello Scudetto dell’anno scorso. Tuttavia, a prescindere dal risultato della gara contro la ‘Beneamata’, tra due settimane in casa rossonera ci sarà un’autentica rivoluzione.

Rivoluzione Milan, convocata il prossimo 14 settembre l’assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo CdA

Il prossimo 14 settembre, infatti, ci sarà l’assemblea degli azionisti del Milan, i quali sono stati convocati per la nomina del nuovo CdA della società meneghina a causa dell’acquisizione del club da parte di RedBird.

L’annuncio dell’assemblea è stato dato dallo stesso Milan tramite un comunicato pubblicato sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’. Nel nuovo CdA, come scritto dal portale ‘calcioefinanza.it, due posti dovrebbero comunque andare al fondo Elliott. Con il passaggio di proprietà del club rossonero, il prossimo novembre ci sarà anche l’addio di Gazidis. Il dirigente, molto probabilmente, sarà sostituito da Furlani.