Roma, ora è tutto vero: comunicato ufficiale, Mourinho esulta ancora

Clima sereno in casa Roma, in vista della sfida sul campo dell’Udinese. Il tecnico Mourinho ha ricevuto un importante premio.

Un cammino figlio del ricco mercato condotto in estate. Via gli elementi non più funzionali al progetto giallorosso (in totale 14 addii) e dentro rinforzi di alto calibro, come ad esempio Paulo Dybala, tesi a potenziare la squadra. La Roma, in attesa di affrontare in trasferta l’Udinese, si gode a quota 10 punti la vetta della classifica seppur condivisa con l’Atalanta a +1 dall’Inter seconda.

Un rendimento, quello della squadra capitolina, più che positivo ben fotografato dai numeri: 3 vittorie, un pareggio (in casa della Juventus), 7 reti realizzate ed appena 2 subite. Risultati che hanno consentito a José Mourinho di conquistare il titolo di miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Ad ufficializzarlo è stata oggi la Lega, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Il riconoscimento, in particolare, è stato assegnato da una giuria composta da vari direttori di testate giornalistiche. I quali, in questo primissimo scorcio di campionato, hanno analizzato il percorso fin qui compiuto dalle 20 squadre iscritte al torneo sulla base di particolari “criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espressa”. Da qui la decisione, poi, di premiare proprio il portoghese: la cerimonia di consegna si terrà il 18 settembre, poco prima del fischio d’inizio della partita che vedrà la Roma affrontare l’Atalanta.

Roma, Mourinho esulta ancora: è il miglior allenatore di agosto

Prosegue quindi il magic moment di Mourinho, elogiato dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. “Ha saputo convogliare le grandi ambizioni dell’ambiente giallorosso trasformandole in risultati sul campo. Le straordinarie doti motivazionali, le sue conoscenze tattiche e la capacità di elevare le prestazioni dei suoi giocatori hanno permesso alla Roma di iniziare al meglio questa stagione”.

Un risultato importante per la Roma, che domenica alla Dacia Arena proverà ad ottenere la quarta vittoria in 5 partite. Lo schieramento, salvo sorprese, resterà il 3-4-2-1 con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini impiegati sulla trequarti alle spalle di Tammy Abraham. A centrocampo, invece, nuova chance per Bryan Cristante e Nemanja Matic con Rick Karsdorp largo a destra. A sinistra, invece, ballottaggio in atto da Leonardo Spinazzola e Nicola Zalewski. Tutto confermato invece in difesa: reparto che a breve la società potrebbe ulteriormente potenziare.