“Esonero immediato”, caos Inter: è successo dopo il Milan

Grande prestazione del Milan che vince meritatamente il derby contro l’Inter. I rossoneri trionfano trascinati da un grande Leao.

Nel secondo anticipo della quinta giornata il Milan campione d’Italia vince un bellissimo derby ricco di emozioni e colpi di scena contro l’Inter. I rossoneri meritano i tre punti trascinati da uno straordinario Rafa Leao e dal solito Olivier Giroud, autore di un gol ed un assist nel match.

L’Inter priva di Lukaku parte con il tandem argentino Lautaro Martinez-Correa, una coppia che non funziona e che desta numerose critiche. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio con una rete di Brozovic, abile a sfruttare uno svarione difensivo degli avversari. Sale però in cattedra Rafa Leao che con due gol ed un assist prende la palma di migliore in campo assoluto.

Devastante è la terza rete dove il portoghese dribbla tutta la difesa nerazzurra ed insacca dietro un incolpevole Handanovic. La rete di Dzeko regala l’assalto finale nerazzurro, ma l’Inter sfiora solo il gol con Dzeko e Mkhitaryan. Finisce 3 a 2 un derby ricco di emozioni.

Primo Piano

Inter, Inzaghi nel mirino della critica

Subito dopo la sconfitta il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è finito nel mirino della critica per la seconda sconfitta in pochi giorni dopo quella con la Lazio. Il tecnico sembra patire i big match ed ha subito diverse critiche per alcune scelte, come ad esempio la panchina di Dzeko a discapito di Lautaro.

Tra i tifosi c’è chi parla di esonero immediato mentre Inzaghi deve rispondere immediatamente alle critiche ed il calendario è denso di ostacoli. I nerazzurri, privi di Lukaku, devono affrontare il Bayern Monaco in Champions League ed in campionato hanno già compiuto due importanti passi falsi.