Episodio a sorpresa e tensione alle stelle: succede durante Lazio-Napoli

Tante emozioni nell’anticipo serale di Serie A tra Lazio e Napoli. Gol, pali e spettacolo con la squadra di Spalletti al momento in vantaggio.

Match ad altissima intensità e tanto divertimento nell’anticipo serale tra Lazio e Napoli. Biancocelesti subito in vantaggio con Zaccagni e prima mezz’ora a tinte biancoceleste, poi la squadra di Sarri è uscita fuori soprattutto grazie alle magie di Kvaratskhelia. La squadra partenopea ha dominato in lungo ed in largo ed è ora in vantaggio.

Due pali e due gol con il Napoli che ha letteralmente dominato dalla parte centrale del match. Grande prova della formazione azzurra, che, tolta la paura per l’infortunio occorso a Lozano, ha continuato a giocare con il bel calcio.

Sull’1 a 1 Maurizio Sarri ha provato a correre i ripari cambiando qualcosa e nel corso della ripresa c’è stato un sorprendente gesto, una situazione che potrebbe portare all’auge un nuovo caso in casa Lazio. Questa situazione riguarda ancora una volta Luis Alberto.

Lazio, brutto gesto di Luis Alberto

Ad inizio del secondo tempo Sarri ha sostituito Luis Alberto con Vecino, cambio che ha fatto spesso nel corso di questa stagione. Come hanno riportato i colleghi di DAZN all’uscita dal campo Luis Alberto non ha stretto la mano di Sarri ma è andato diretto verso la panchina. Il tecnico invece aveva provato a salutare (invano) il suo centrocampista.

Il calciomercato estivo è terminato da pochi giorni e Luis Alberto è stato quasi tutta l’estate in uscita. Nessun club ha però accettato le richieste di Lotito ed il giocatore è rimasto quindi, suo malgrado, nel club biancoceleste. Brutto gesto di Luis Alberto, che, sicuramente non sarà stato apprezzato da Sarri e dai tifosi biancocelesti.