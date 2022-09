Calciomercato Milan, la nuova proprietà vuole già chiudere il primo colpo

Paolo Maldini, Frederic Massara e Gerry Cardinale hanno già deciso la strategia: il nuovo proprietario pronto a chiudere il suo primo colpo.

Il Milan di Stefano Pioli si gode la vittoria nel derby contro l’Inter. Il 3-2 giunto ieri allo stadio San Siro ha infiammato l’ambiente ed ha lanciato i rossoneri in classifica generale di Serie A 2022/2023. Grazie alla doppietta di Rafael Leao ed al gol di Olivier Giroud è stato possibile archiviare la pratica Inter di Simone Inzaghi.

Proprio Leao, però, è l’uomo che il Milan ha intenzione di blindare a tutti i costi, ma per farlo servirà fare più di uno sforzo. Il giocatore, infatti, ritenuto il vero e proprio top player dell’attacco rossonero, ha già fatto brillare gli occhi alla nuova proprietà di Gerry Cardinale, nuovo proprietario dei rossoneri con RedBird.

Calciomercato Milan, rinnovo Rafael Leao: la strategia di RedBird

Cardinale, infatti, in cima alla lista ‘to do’, ha inserito il rinnovo di Rafael Leao. Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, il calciatore che ieri ha deciso il club, con un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere blindato da Paolo Maldini e da Frederic Massara. Per farlo, però, bisognerà intavolare una trattativa che pare essere già piuttosto lunga ed ostica,

Il procuratore di Leao, Jorge Mendes, chiede ai rossoneri un ingaggio da 7 milioni di euro l’anno. Il portoghese, ad oggi, percepisce 1.5 milioni di euro a stagione ed il Milan, per ora, non ha oltrepassato la quota dei 4.5 milioni di euro. Potrebbe arrivare, però, un grosso strappo alla regola per evitare di perderlo a parametro zero oppure lasciarlo partire a cifre nettamente più basse rispetto alla sua valutazione attuale.