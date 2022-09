Roma, tifosi pazzi di gioia: c’è l’annuncio del club in diretta

Calciomercato Roma, nel pre-partita contro l’Udinese è arrivato un annuncio che fa ben sperare i tifosi giallorossi. Queste le novità.

La Roma sta giocando proprio in questi minuti contro l’Udinese e il match l’ha subito sbloccato Destiny Udogie, al 5′. Nel pre-partita, in ogni caso, ha parlato Tiago Pinto e, in ottica calciomercato, è arrivato anche un suo annuncio che farà ben sperare i tifosi giallorossi.

La Roma di Mourinho è approdata alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese di Sottil. Attualmente i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie al gol segnato da Udogie, complice un errore difensivo di Karsordp.

Pochi minuti prima del match ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ lo stesso Tiago Pinto. Il ds giallorosso ha fatto il punto sul futuro e ha parlato, in particolare, del futuro di Nicolò Zaniolo. Il contratto del 1999 è in scadenza nel 2024 ma, soprattutto dopo le tanti voci di quest’ultima finestra di mercato, il club vorrebbe blindare quanto prima la sua permanenza nella Capitale.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha rivelato sul futuro di Zaniolo: “Abbiamo un accordo con Vigorelli”

A ‘DAZN’, nel pre-partita di Udinese-Roma, ha parlato Tiago Pinto. Il tema principale del discorso è stato il futuro e l’eventuale rinnovo di contratto per Nicolò Zaniolo. “Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di lui che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante”, ha affermato.

“Abbiamo un ottimo rapporto – ha proseguito il direttore sportivo giallorosso – con Claudio Vigorelli. E Nicolò Zaniolo, rappresenta un asset importante per noi. Questa dev’essere la stagione della sua ripresa dopo l’infortunio”. Poi l’annuncio, sorridendo: “Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo. Soprattutto per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare”.